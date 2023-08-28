Hindistan'ın Rampur bölgesinde 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden aile, dışarıda küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu fark etti.
Hindustan Times'ın haberine göre ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.
Bebeğin sağlık durumu iyi
Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.