Okullarda yaşanan güvenlik olaylarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde devreye alınan yeni güvenlik tedbirleri kapsamında detaylar netleşti. Ülke genelinde okullarda görev yapacak 30 bin okul bahçe görevlisi için illere göre kontenjan dağılımı, başvuru şartları, görev yetkileri ve çalışma koşulları açıklandı.

İllere Göre Kontenjan Dağılımı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddet olaylarının ardından gündeme gelen uygulama çerçevesinde 81 ilin kontenjan dağılımı şu şekildedir:

Adana 788,

Adıyaman 383,

Afyonkarahisar 379,

Ağrı 409,

Aksaray 207,

Amasya 180,

Ankara 1.628,

Antalya 691,

Ardahan 83,

Artvin 83,

Aydın 366,

Balıkesir 374,

Bartın 91,

Batman 232,

Bayburt 61,

Bilecik 84,

Bingöl 190,

Bitlis 232,

Bolu 124,

Burdur 162,

Bursa 736,

Çanakkale 198,

Çankırı 104,

Çorum 83,

Denizli 340,

Diyarbakır 776,

Düzce 141,

Edirne 187,

Elazığ 394,

Erzincan 134,

Erzurum 395,

Eskişehir 255,

Gaziantep 775,

Giresun 246,

Gümüşhane 125,

Hakkâri 230,

Hatay 553,

Iğdır 165,

Isparta 236,

İstanbul 3.013,

İzmir 1.242,

Kahramanmaraş 628,

628, Karabük 128,

Karaman 108,

Kars 63,

Kastamonu 187,

Kayseri 325,

Kırıkkale 119,

Kırklareli 145,

Kırşehir 126,

Kilis 114,

Kocaeli 635,

Konya 937,

Kütahya 149,

Malatya 419,

Manisa 531,

Mardin 500,

Mersin 631,

Muğla 368,

Muş 275,

Nevşehir 153,

Niğde 155,

Ordu 354,

Osmaniye 217,

Rize 182,

Sakarya 411,

Samsun 527,

Siirt 286,

Sinop 100,

Sivas 341,

Şanlıurfa 805,

Şırnak 319,

Tekirdağ 325,

Tokat 336,

Trabzon 315,

Tunceli 58,

Uşak 216,

Van 812,

Yalova 122,

Yozgat 297

Zonguldak 206

Listede en az kontenjan ise 61 kişiyle Bayburt ve 58 kişiyle Tunceli'ye ayrıldı.

Okul Bahçe Görevlilerinin Yetkileri Neler Olacak?

Mevcut güvenlik personelinden farklı bir statüye sahip olması planlanan bahçe görevlilerinin görev tanımı şu başlıkları kapsıyor:

Okul giriş ve çıkışlarını gözetlemek,

Gerektiğinde dedektör ve X-ray cihazlarını kullanmak,

Riskli durumlarda teyakkuzda bulunarak bağlı bulunduğu ilçe karakollarıyla iletişime geçip ihbarda bulunmak.

Not: Görevlilerin doğrudan müdahale yetkisi bulunmayacak; temel sorumlulukları arama ve gözetleme faaliyetlerini yürütmek olacak.

Başvuru Şartları ve Yöntemi

İkamet Şartı: Adaylar yalnızca ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabilecek; başka mahallelerdeki okullar tercih edilemeyecek.

Genel Şartlar: 18 yaşını doldurmuş kadın ve erkek Türk vatandaşları başvurabilecek. Adaylarda adli sicil kaydının bulunmaması şartı aranacak ve güvenlik soruşturması İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Başvuru Kanalı: Takvimin yayımlanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube (Toplum Yararına Programlar > TYP Arama) üzerinden, ayrıca e-Devlet veya ALO 170 hattı aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

Çalışma Süresi ve Maaş Beklentisi

Okul bahçe görevlilerinin, okulların açık olduğu dönem boyunca yaklaşık 9 ay süreyle istihdam edilmesi öngörülüyor. Görevlilere ödenecek ücretin ise asgari ücret seviyesinde olması bekleniyor.