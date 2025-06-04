2025 LGS merkezi sınavı, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla ilgili sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri gibi detayların yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgelerinin e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

LGS Sınav Giriş Yerleri Nereden Öğrenilir?

Öğrenciler ve veliler, sınav giriş yeri bilgilerine https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Ayrıca, detaylı sınav bilgileri ve sınav tedbirlerine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr üzerinden de yayımlandı.

Sınav Giriş Belgeleri Nasıl Alınacak?

Fotoğraflı LGS sınav giriş belgeleri, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden alınacak ve gerekli onaylar yapıldıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Belgeler, öğrencilerin sınava giriş sırasında yanlarında bulundurması gereken resmi evraklar arasında yer alıyor.