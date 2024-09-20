Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, hayvansever vatandaşlar Deniz Balıkçı ve Ayşe Pakdil ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyon süreci hakkında yetkililerden bilgi alındı.

“Sokak Hayvanlarının İyi Şartlarda Yaşaması İçin Çalışıyoruz”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Mehmet Beşen, sokak hayvanlarının en iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak için çalışan ekiplere teşekkür ederek, “Sokaktaki canlı dostlarımızın aile ortamına yakın bir şekilde yaşaması için ekiplerimiz fedakarca çalışıyor. Rehabilitasyon merkezinde her hayvana özenle bakım yapılmakta ve onların ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmaktadır” dedi. Beşen, belediyenin sokak hayvanları konusunda gösterdiği hassasiyetin altını çizerek, bu tür hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Hayvanseverler Destek Verdi

Hayvansever vatandaşlar Deniz Balıkçı ve Ayşe Pakdil de ziyaret sırasında yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sokak hayvanlarına gösterilen ilgi ve alakanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Pakdil, “Sokak hayvanlarına karşı bu denli duyarlı bir çalışma görmek bizleri çok sevindirdi. Buradaki dostlarımızın yaşam koşulları çok iyi, bu çalışmaların devam etmesini umuyoruz” dedi.

Rehabilitasyon Merkezi Hakkında Bilgi Alındı

Mehmet Beşen ve beraberindeki heyet, rehabilitasyon merkezinde çalışan ekiplerle görüşerek merkezin işleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı. Merkezde sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve sahiplendirme süreçleri üzerine bilgilendirme yapıldı. Ekipler, sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayarak onların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda, hayvanseverler ve belediye yetkilileri, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için toplumun her kesiminin bu tür çalışmalara destek vermesi gerektiğini vurguladı.