2008 yapımı “Adanalı” dizisinin başrol oyuncularından Mehmet Akif Alakurt, yeni bir skandala daha imza attı.

Yine skandal bir paylaşım

Artık mesleğini yapmayan ve akıllarda Türk kadınına ettiği hakaretlerle kalan Alakurt, yeni bir paylaşımla tepkileri topladı.

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Alakurt, “Bunu görmek istersen direkt geleceksin. Oynaşmadan!” notunu düştü.

“Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni”

Alakurt, devamında ise “Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun.” diye yazdı.

Yine bir kadını hedef aldığı gözlenen Alakurt, tepkilerin ardından sosyal medya hesabını gizliye aldı.