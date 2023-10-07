Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğunu aktardı.

Operasyonda, ilk belirlemelere göre en az 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık harekata ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, terör örgütüne ait hedeflerin vurulma anları yer aldı.



Terör hedeflerine hava harekatı

Terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla, Suriye'deki terör hedeflerine dün saat 22.00'de hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.



"Terörle mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek"

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."