Irak'ın Kuzeyindeki Gara'da 3 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi Irak'ın Kuzeyindeki Gara'da 3 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: TRT HABER