ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, Cuma günü Meksika'nın güneyinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde en az iki kişi hayatını kaybetti. Deprem, yerel saatle sabah 8.58'de (14:58 GMT) Guerrero eyaletinin Pasifik kıyısı yakınlarında, yaklaşık 35 kilometre (22 mil) derinlikte meydana geldi. Yerel basına göre Guerrero Valisi Evelyn Salgado Pineda, 50 yaşındaki bir kadının, sarsıntılar nedeniyle evinin çökmesi sonucu güneybatı Guerrero eyaletinde hayatını kaybettiğini söyledi. Guerrero Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Sekreterliği'nden alıntı yapan Pineda, artçı sarsıntıların devam edeceğini ve şu ana kadar 280'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini söyledi. Yerel medya, başkent Mexico City'nin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri olduğunu bildirirken, polis helikopterleri metropolün merkezinde devriye geziyor. Deprem, Tres Valles, Cordoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizal, Huatusco ve Coatzacoalcos bölgelerinde de hissedildi. Güçlü sarsıntı sonucu sismik alarmların çalmasıyla Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'un yılın ilk basın toplantısını yarıda kestiği bildirildi.