Hükümetin Son Zam Teklifi

Hükümetin memurlar için sunduğu son teklif şu şekilde oldu:

2026 yılı: İlk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7

2027 yılı: İlk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %4

Memur-Sen: “Bu Rakamlarla Çalışma Barışı Olmaz”

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin teklifini yetersiz bulduklarını belirterek sert tepki gösterdi:

“Bu rakamlarla asla çalışma barışı olmaz, memurun yüzü gülmez. Bu rakamlar komik ve kabul edilemez. Biz çözüm bekliyoruz, oyalanmak istemiyoruz. ‘Son teklif’ ifadesini duymak dahi istemiyoruz.”

Hükümetin İlk Teklifleri

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, ilk teklifini 12 Ağustos’ta sundu. Buna göre;

2026’nın ilk yarısı için %10, ikinci yarısı için %6,

2027’nin her iki yarısı için %4 zam öngörüldü.

15 Ağustos’ta sunulan ikinci teklif ise benzer şekildeydi ancak taban aylığa 1.000 TL artış önerildi.

Sendikaların Talepleri

Memur-Sen’in talepleri ise hükümetin sunduğu tekliften oldukça farklı:

2026 için: %88 zam, taban aylığa 10 bin TL ek ve %10 refah payı

2027 için: %46 zam, taban aylığa 7 bin 500 TL ek

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL olması

Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı

Memurlar Eyleme Başladı

Hükümetin teklifine tepki gösteren memurlar, ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Memur-Sen ve KESK’in öncülüğünde meydanlara çıkan memurlar, maaş zamlarında iyileştirme talep etti.