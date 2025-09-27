Memur ve Emekli Zamları Eylül Verisiyle Netleşmeye Başlayacak

2025 yılı üçüncü çeyrek sona ererken, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamları büyük önem kazandı. TÜİK’in 3 Ekim Cuma günü yayımlayacağı Eylül 2025 enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerinin alacağı üç aylık enflasyon farkını ortaya koyacak. Şu ana kadar açıklanan ilk iki ayın verisine göre, zam oranının yüksek olması bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon öngörülerine göre memur ve emeklilere ocakta zam ne olur? En düşük emekli maaşı için beklenti ne?

İki Farklı Zam Senaryosu Gündemde

Ekonomistler ve piyasa uzmanları, yıl sonuna kadar olan 6 aylık enflasyon tahminlerine göre iki farklı zam oranı üzerinde duruyor:

6 aylık enflasyonun %30 civarında gerçekleşmesi durumunda, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı yaklaşık %20 ile %25 arasında olabilir.

Enflasyonun yukarı yönlü sürmesi ve %35’i aşması halinde, %30’un üzerinde bir zam gündeme gelebilir.

Bu oranlara, toplu sözleşmeden kaynaklanan ilave artışlar da eklenirse, memur ve emeklilerin maaşlarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor.