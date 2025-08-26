Türkiye’de 6,5 milyon memur ve emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme süreci bu hafta tamamlanıyor. 1 Ağustos’ta başlayan görüşmelerde 11 hizmet kolunda uzlaşma sağlanırken, memur ve emeklinin genel zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenecek.

Hakem Kurulu Kararı 31 Ağustos’a Kadar Açıklanacak

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk iki toplantısını hafta sonu yapmış, üçüncü toplantısını ise dün gerçekleştirmişti. Sayıştay’da düzenlenen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Kurulun 4’üncü toplantısı bugün saat 14.00’te yapılacak. 11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendika temsilcileri bulunuyor.

Kanuna göre Hakem Kurulu, 5 iş günü içerisinde kararını vermek zorunda. Alınan karar, taraflara yazılı olarak bildirilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşecek.

Hükümetin Teklifi Ne?

Hükümetin son teklifi şu şekildeydi:

2026 yılı için : İlk 6 ay %11, ikinci 6 ay %7 zam

2027 yılı için : %4 + %4 zam

Ayrıca taban aylıklara 1.000 TL ek artış önerisi

Milyonlarca Memur ve Emekliyi İlgilendiriyor

Hakem Kurulu’nun kararı bağlayıcı olacak ve milyonlarca memur ile emeklinin maaşına doğrudan yansıyacak. Böylece 2026-2027 yıllarına ait toplu sözleşme kazanımları da netleşmiş olacak.