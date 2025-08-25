Zam Teklifi Ne Oldu?
Hükümetin son teklifine göre;
-
2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11,
-
İkinci 6 ayı için yüzde 7,
-
2027 için ise yüzde 4+4 zam önerildi.
Ayrıca taban aylıklara bin liralık ek artış da teklif edildi.
11 Hizmet Kolunda Uzlaşı Sağlandı
Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunda mutabakat sağlanırken, tüm memurları kapsayacak genel zam oranı Hakem Kurulu’nun vereceği kararla kesinleşecek.
Hakem Kurulu Kararı Bağlayıcı Olacak
11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, sendika temsilcileri ve akademisyenler yer alıyor. Karar oy çokluğuyla alınacak ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Milyonlarca Kişi Etkilenecek
Verilecek karar, memur maaşlarının yanı sıra emekli memur aylıklarını da doğrudan etkileyecek. Böylece 2026 ve 2027 yıllarındaki kazanımlar netleşmiş olacak.