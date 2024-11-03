Kahramanmaraş Şoförler ve Otomobilciler odasının geçmiş dönem başkanlarından Gültekin Çolak vefat etti. Merhum Başkan Gültekin Çolak 'ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Merhum Başkan Çolak için memleketinde de bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

Dün akşam Binevler Taziye Evi'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında düzenlenen mevlit programında Merhum Gültekin Çolak için dualar edildi.

Biz de Aksu TV ailesi olarak, Merhum Gültekin Çolak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.