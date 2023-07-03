Türkiye, yeni ekonomi kadrosuyla sıkı bir para politikası uygulamaya başladı.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesinin ardından ekonomide dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Bilindiği üzere Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 22 Haziran'daki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Merkez Bankası, para politikasında radikal değişikliklere gidiyor

Türkiye'nin ekonomideki yeni yol haritasını çizen Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdi.

Birinci öncelik enflasyonla mücadele

Birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu işaret eden Hafize Gaye Erkan, önümüzdeki dönemde Türk lirasının güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Erkan daha sonra döviz kuruyla ilgili de önemli bir mesaj verdi.

Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak

Merkez Bankası Başkanı Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını duyurdu.

Makro ihtiyati önlemler kademeli olarak kaldırılacak

Erkan aynı zamanda döviz kurunu baskılama amaçlı 'makro ihtiyati önlemler'in de kademeli olarak kaldırılacağını kaydetti.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta net uluslararası rezervlerde tarihin en yüksek haftalık artışı yaşandı.

Bir haftada 8,5 milyar dolarlık artış

Net uluslararası rezervler bir haftada 8,5 milyar dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış 2002 yılında Şubat ayının ilk haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarla gerçekleşmişti.