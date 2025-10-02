MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 7 sanığın 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta çıkan ve 16 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin dava, Silifke 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada, su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki yüklenici firmanın sahipleri Şivan K. ile Refik G, firma personeli Muhammed Ali A. ve Hakan B. hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan firma çalışanları Bayram S. ve Murat Hakan U. ile hafriyat işletmesi sahibi Kerim Ç. de duruşmaya katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada söz verilen sanıklar, yangının çıktığı bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin beyanlarda bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, yangın bölgesinde keşif yapılmasına ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Silifke'deki orman yangını ve iddianame

Silifke'ye bağlı Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta çıkan ve farklı mevkilere de sıçrayan yangın nedeniyle yerleşim yerlerinin olduğu 6 mahalle ve 7 mevkideki 984 hane boşaltılmış, 1851 kişi tahliye edilmişti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 16 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında, 1'i personel 16 kişi dumandan etkilendiği, alevlerin ulaştığı 53 hanenin zarar gördüğü bildirilmişti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan MESKİ bünyesindeki yüklenici firma sahipleri Şivan K. ve Refik G. ile firma personeli Muhammed Ali A. ve Hakan B. tutuklanmış, şirket çalışanlarından Bayram S. ve Murat Hakan U. ile hafriyat işletmesi sahibi Kerim Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılıkça 4'ü tutuklu 7 sanık hakkında 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Silifke 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.