Kahramanmaraş’ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesini sert bir şekilde protesto etti. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’de yol alan ve aralarında Türk aktivistlerin de bulunduğu filoya İsrail tarafından yapılan müdahale, kentte büyük tepkiyle karşılandı.

Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı. Katılımcılar, saldırıyı kınarken Filistin halkına destek mesajları verdi.

Protesto boyunca Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı. Katılımcılar, Gazze’de yaşanan insani trajedinin görmezden gelinemeyeceğini, sivil girişimlere yönelik saldırıların da uluslararası hukuk nezdinde açık bir ihlal olduğunu dile getirdi.

Platform adına yapılan açıklamada, “Gazze’ye insani yardım götürmek isteyen sivil girişimlere yönelik saldırılar kabul edilemez. Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.