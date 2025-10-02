Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün önemli gündem maddeleriyle toplandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul açılışında yaptığı konuşmada, Meclis çalışmalarının “Terörsüz Türkiye” hedefine önemli katkılar sunacağını vurguladı. Adan, ülke güvenliği ve toplumsal barışın sağlanmasının, Meclis’in öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Toplantının ilerleyen saatlerinde kürsüye çıkan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, konuşmasında hem uluslararası hem de yerel gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin duyarlılığını dile getiren Köksal, özellikle Türkiye’nin insani yardım amaçlı destek verdiği Küresel Sumud Filosu'nun çalışmalarına dikkat çekti. Filoya katılan ülke sayısının giderek arttığını belirten Köksal, Türkiye’nin bu uluslararası insani yardım harekatındaki rolünün önemine vurgu yaptı.

Köksal, konuşmasında ayrıca ülke içindeki afet bölgelerine ilişkin kalkınma projelerinin hızla devam ettiğini ve depremden etkilenen bölgelerde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. Bölgesel kalkınmanın, Türkiye’nin genel refah düzeyini artırmanın yanı sıra sosyal dayanışmayı da güçlendirdiğine dikkat çeken Köksal, Meclis üyelerinin bu konuda daha fazla destek ve iş birliği içinde olması gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan bu konuşmalar, hem ulusal hem de uluslararası konulara dikkat çekerek Meclis’in hem güvenlik hem de sosyal sorumluluk alanlarındaki aktif rolünü ortaya koydu.