Kaza Anı Kameralara Yansıdı
23 Eylül’de Sakarya Caddesi’nde yaşanan olayda, Mustafa A.Ç. idaresindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Karaçalı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaçalı havaya savrularak yere düştü. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Karaçalı, 5 gün süren yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama sürücünün çarpma anının net bir şekilde kaydedildiği görüldü.
Sürücü Serbest Kaldı
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Mustafa A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.