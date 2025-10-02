24-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu operasyonlarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ilgili suçlardan toplam 53 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, halk sağlığını tehdit eden çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinin takibinde kullanılan hassas terazi ile uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar da ekiplerin baskınlarında bulundu. Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri hakkında yasal süreç devam ediyor.

Jandarma yetkilileri, bu tür operasyonların halkın sağlığını korumak ve uyuşturucu kullanımını önlemek adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bölgedeki güvenlik ve asayişin sağlanması için çalışmaların titizlikle devam edeceği ifade edildi.

Vatandaşların da şüpheli durumları bildirmeleri, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir destek unsuru olarak değerlendiriliyor. Jandarma ekipleri, toplumu bu konuda duyarlı olmaya ve yetkililere bilgi vermeye davet etti. Böylece Kahramanmaraş genelinde huzur ve güven ortamının artırılması hedefleniyor.