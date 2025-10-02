İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbar doğrultusunda Y.Ş. isimli şahsın, sahte zeytinyağlarını piyasaya sürdüğü ve bu ürünleri farklı bölgelerde satışa sunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Elde edilen bilgiler ışığında, jandarma ekipleri tarafından şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan detaylı aramalarda, tenekeler içinde satışa hazır halde 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ile dolum yapmak için hazır tutulan 200 adet boş teneke ele geçirildi.

Sahte ürünlerin, orijinal zeytinyağı gibi gösterilerek tüketicilere sunulmaya çalışıldığı, böylece hem halk sağlığının tehdit edildiği hem de tüketicilerin maddi olarak zarara uğratılmak istendiği tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.Ş. hakkında adli işlemler başlatılırken, sahte yağ örnekleri incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Geri kalan tüm sahte zeytinyağlarının ise halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha edileceği belirtildi.

Yetkililer, bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, özellikle güvenilir ve bilinen markalardan alışveriş yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde görülen sahtelik vakalarının sadece ekonomik değil, insan sağlığı açısından da ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi.