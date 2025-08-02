Kaza Detayları: Sulama Kanalına Devrilen Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Alata Mahallesi’nde meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir otomobil boş sulama kanalına devrildi.

R.B. idaresindeki araç, D400 kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kanala yuvarlandı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada, otomobilde bulunan M.K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü R.B. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

M.K’nin cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ve jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın hava ve yol koşullarından mı yoksa sürücü hatasından mı kaynaklandığı araştırılıyor.