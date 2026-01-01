Mersin'de, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak üzere olan yabancı uyruklu yolcunun çantasında 4,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamasına göre, 30 Aralık 2025'te havalimanında gümrük muhafaza ekipleri, ülkeye giriş yapacak yabancı uyruklu yolcu L.M.'nin çantasında yaptıkları aramalarda uyuşturucu tespit etti.

Ekipler, çantadaki incelemede mısır gevreği paketlerine gizlenmiş 4 kilo 510 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli L.M., Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.