Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 25 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde;

10 adet Vozol marka elektronik sigara,

kıyılmış tütünle doldurulmuş 3 bin 520 adet makaron sigara,

61 paket ısıtılmış sigara

ve 199 adet puro ele geçirildi.

Ekipler, çalışmalarını sürdürürken 26 Aralık 2025 tarihinde yapılan kontrollerde ise 6 adet cep telefonunu ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesinin önemine dikkat çekti.