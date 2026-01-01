İstanbul’da Galata Köprüsü'nde, 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirak ettiği ve 520 bin kişinin eşlik ettiği eyleme katılan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, “Filistin'in yanında olmaya, yani insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, herhangi bir etnik inanç gözetmeksizin insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri korumak, insanlığın bugüne kadar insan olmak adına biriktirdiği her şeyi muhafaza etmek için burada olduklarını söyledi.

Çocuklar öldürülüp sivil insanlar katledilirken ve insanlık onuru ayaklar altına alınırken her yıl burada toplananların insanlığa "Çocuklar ölürken biz uyuyamayız." diye haykırdıklarını dile getiren Ünal, "İnsanlığı sindiremeyeceksiniz, susturamayacaksınız. Filistin'in yanında olmaya, yani insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu her şeyden önce insan olarak hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.