Yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış, yaylayı adeta kartpostallık görüntülere bürüdü. Sedir ve gürgen ağaçlarının karla bütünleştiği Başkonuş’ta oluşan manzaralar, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Temiz havası ve sakin atmosferiyle bilinen yayla, kış mevsiminde de ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Yetkililer, bölgeye çıkacak vatandaşların hava ve yol koşullarını dikkate alarak tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, Başkonuş Yaylası kış turizmi açısından cazibesini artırmayı sürdürüyor.