Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, O.Y. isimli sanık “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanık hakkında 180 bin TL adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

Yaklaşık bir süredir tutuklu olarak yargılanan sanığın, karar duruşmasında da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosya kapsamındaki deliller, tanık beyanları ve yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın suçu sabit görüldüğünü belirtti.

Kararın ardından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.