Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yol güzergâhlarında denetimlerini artırdı.
Uygulamalar kapsamında kış lastiği ve zincir kullanımı, emniyet kemeri takılması, buzlanma riskine karşı dikkatli sürüş ve hız ihlallerinin önlenmesine yönelik kontroller yapıldı.
Ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının trafik ve can güvenliği açısından taşıdığı önem hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Kar yağışı nedeniyle ağır vasıta araçlara yolun kapatılması sonucu yolda beklemek zorunda kalan çekici, kamyon ve otomobil sürücülerine ise Göksun Kaymakamlığı koordinesinde ikramlarda bulunularak destek sağlandı.
Yetkililer, olumsuz hava koşulları süresince sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaret ve uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.