Yoğun kar yağışı öncesi ve esnasında can ve mal güvenliğinin korunması için trafik ekipleri tarafından kış lastiği, zincir, emniyet kemeri ve hız denetimleri yapıldı. Kurallara uymayan ve kış şartlarına uygun olmayan ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin verilmedi.

Gün boyunca 7 bin 300 araç denetlenirken, depolama alanlarında bekletilen sürücülerin mağdur olmaması için ikramlar dağıtıldı, arızalanan araç sürücülerine ise konaklama imkânı sağlandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi dahil olmak üzere 1213 personel ve 119 araçla trafik ve asayişin sağlanması için gece gündüz sahadaki görevini sürdürüyor.