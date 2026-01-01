31 Aralık gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, şehri kısa sürede beyaz örtüyle kaplarken, 1 Ocak sabahı Kahramanmaraş’ta adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Whatsapp Image 2026 01 01 At 17.31.31

Yeni yılın ilk günü, soğuğun yanı sıra karın getirdiği huzur ve görsel şölenle karşılandı.

Whatsapp Image 2026 01 01 At 17.31.31 (1)

Özellikle kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan yağış, çatılardan sokak aralarına, park ve bahçelerden tarihi yapılara kadar her noktayı beyaza bürüdü.

Whatsapp Image 2026 01 01 At 17.31.31 (2)

Yetkililer, kar yağışının ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olabileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Başkonuş Yaylası beyaz örtüyle kaplandı
Başkonuş Yaylası beyaz örtüyle kaplandı
İçeriği Görüntüle

Kahramanmarasta Kar Yagisi Sonrasi 724 Karla Mucadele Suruyor 2

Belediye ekipleri ise ana arterler ve yaya yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kar Kureme 1 2

Yeni yılın ilk gününe karla uyanan Kahramanmaraş, beyaz örtü altında umut dolu bir başlangıca sahne olurken; yağan kar, 2026’ya temiz bir sayfa ve bereketli bir temenniyle girildiğinin sembolü oldu.