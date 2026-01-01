31 Aralık gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, şehri kısa sürede beyaz örtüyle kaplarken, 1 Ocak sabahı Kahramanmaraş’ta adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Yeni yılın ilk günü, soğuğun yanı sıra karın getirdiği huzur ve görsel şölenle karşılandı.

Özellikle kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan yağış, çatılardan sokak aralarına, park ve bahçelerden tarihi yapılara kadar her noktayı beyaza bürüdü.

Yetkililer, kar yağışının ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olabileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri ise ana arterler ve yaya yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yeni yılın ilk gününe karla uyanan Kahramanmaraş, beyaz örtü altında umut dolu bir başlangıca sahne olurken; yağan kar, 2026’ya temiz bir sayfa ve bereketli bir temenniyle girildiğinin sembolü oldu.