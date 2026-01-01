Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yılbaşı gecesi görev başında bulunan polis, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye, AFAD ve sağlık personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretlere Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz da eşlik etti.

Heyet, Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kılavuzlu Polis Uygulama Noktasında görev yapan personelle bir araya geldi.

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, ziyaretlerin hastanelerde de devam ettiğini ifade ederek, “Yeni yılın hem şehrimiz hem de tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kahramanmaraş’ımızın huzurlu, güvenli ve güzel bir yıl geçirmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.