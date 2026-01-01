Ziyaretler kapsamında Vali Ünlüer’e; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz eşlik etti. Heyet, Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kılavuzlu Polis Uygulama Noktasını ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Ünlüer, 2025 yılını 2026’ya bağlayan gecede, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği için görev yapan tüm personelin yanında olmak istediklerini belirtti. İl genelinde güvenlik ve acil durum tedbirlerinin en üst seviyede alındığını vurgulayan Ünlüer, yılbaşı gecesi boyunca yaklaşık 460 ekibin ve 2 bin 500 personelin görev yaptığını ifade etti.

Vali Ünlüer, yoğun kar yağışına da dikkat çekerek, “Uzun süredir beklediğimiz kar yağışı şehrimiz genelinde etkili oluyor. Karayolları ve kırsal mahalle yollarında gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Şu ana kadar tarafımıza intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni yıla giriyor” dedi.

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ünlüer, depremin ardından 2025 yılının Kahramanmaraş için yoğun ve verimli bir yıl olduğunu belirtti. Hak sahiplerine konut ve iş yerlerinin teslim edilmesi hedefinin büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Ünlüer, 2026 yılında şehir merkezinde ticari alanların, ofislerin ve yaşam alanlarının tamamlanarak hayatın yeniden canlandırılacağını kaydetti.

Altyapı çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kentin altyapısının büyük ölçüde yenileneceğini belirterek, “Yıl sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanmış, modern ve örnek bir Kahramanmaraş ortaya çıkacak” diye konuştu.

Vali Ünlüer, tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ederek, Kahramanmaraş için umut dolu bir yıl temennisinde bulundu.