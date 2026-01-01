Meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde etkili olan yağışların 1 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybederek yağmura dönmesi bekleniyor. Ancak aynı saatlerde kuzey yönlü kuvvetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıklarının hızla düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, 2 Ocak Cuma ve 3 Ocak Cumartesi günleri il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülebileceğine dikkat çekti. Özellikle yüksek kesimlerde tipi riskinin oluşabileceği belirtilirken, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı tedbirli olunması istendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamasını ve gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etti.