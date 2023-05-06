Anamur'da, sabah saatlerinde yağmurun ardından başlayan fırtına Fatih, Akarca ve Sultan Alaaddin mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.

Rüzgarın yanı sıra kısa süreli oluşan hortumda bazı araçlar devrildi, iş yerlerinin çatısı uçtu. Fırtına, meyve ekili seraların yıkılmasına yol açtı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 100 muz serasının zarar gördüğü, bazı ev, iş yerleri ve araçlarda hasar oluştuğu belirtildi:

"Meydana gelen hortumdan dolayı can kaybımız yoktur. 13 vatandaşımız hafif yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın yaşandığı andan itibaren AFAD, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz sahada görevlendirilmiş olup, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır."