Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Sarıkaya Mahallesi'nde yayla evi inşaatında çalışan Hamza Dikmen (47), beton dökme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi morga kaldırıldı.
