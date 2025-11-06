İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım – 28 Aralık 2025 tarihleri arasında şehir genelindeki belirli güzergâh ve kavşaklarda havadan denetimler gerçekleştirilecek.

Trafik düzenini sağlamak ve sürücülerin kural ihlallerini önlemek amacıyla yapılacak denetimlerde;

Kırmızı ışık ihlali,

Emniyet kemeri kullanmama,

Seyir halindeyken cep telefonu kullanımı,

Tehlikeli şerit değiştirme ve hatalı sollama,

Bankette uygunsuz durma,

Yakın takip ve zorunlu haller dışında duraklama veya park etme gibi ihlaller tespit edilecek.

Dronlarla yapılacak bu denetimlerde, ihlalleri anlık olarak görüntüleyen ekipler, karadan görev yapan trafik ekipleriyle koordineli çalışarak cezai işlemleri uygulayacak.

Yetkililer, uygulamanın amacının cezai işlem değil, trafik güvenliğini sağlamak olduğuna dikkat çekerek, “Tüm sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını, hem kendi can güvenlikleri hem de diğer vatandaşlarımızın güvenliği için dikkatli olmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Trafik güvenliği için lütfen kurallara uyalım” mesajını paylaştı.