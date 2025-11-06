Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; Göksun ilçesinde 1 adet, Çağlayancerit ilçesinde ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik icra edilen çalışmalarda toplam 287 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalananlar arasında, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsın da olduğu tespit edildi. Andırın ilçesinde, “2313 Sayılı Kanuna Aykırılık” ve “Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekimi Yapmak” suçlarından 4 yıl 13 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (61) isimli şahıs yakalanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için yürütülen faaliyetlerin azim ve kararlılıkla süreceğini bildirdi.