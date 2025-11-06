Emniyet Genel Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen ÇOGEP “Başarı Seninle Başlar-2” Projesi kapsamında, Saçaklızade İlkokulu’ndan 50 öğrenci, polis ekipleri eşliğinde sinemaya götürüldü.

Öğrenciler, “Pırıl Saklı Robotlar” adlı animasyon filmini büyük bir ilgi ve heyecanla izledi. Film gösteriminin ardından çocuklara öğle yemeği ikram edildi.

Etkinlik boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara hem eğlenceli bir gün yaşattı hem de güvenli yaşam ve toplumsal farkındalık konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür sosyal projelerle çocukların moral ve motivasyonlarını artırmayı, aynı zamanda toplumla güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.