Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince "gümrük kaçakçılığının önlenmesine" yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler;

04.11.2025 günü çeşitli markalarda 1570 paket gümrük kaçağı sigara, 260 paket içerisi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron sigara,

03.11.2025 günü çeşitli markalarda 851 paket gümrük kaçağı sigara ve

30.10.2025 günü mali suçlarla mücadele büro amirliği görevlilerince 89 adet APP Plaka olarak tabir edilen sahte plaka ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.