Batman Belediyesince bu yılın 10 ayında 140 bin 285 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın talimatıyla, kent merkezindeki ana arterlerde, mahalle içi yollarda ve yeni yerleşim bölgelerinde asfalt serimi, yama ve bakım çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda bu yılın 10 ayında toplam 140 bin 285 ton sıcak asfalt serildi.

Açıklamada, kente yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.