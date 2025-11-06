Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerde standartlaşma ve sadeleştirme çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, bu kapsamda yürütülen çalışmaların “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Buna göre, trafik işaret levhalarının “mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok” prensibiyle standartlaştırıldığı vurgulandı. Bu kapsamda 992 yaya geçidi kaldırılırken, 392 meskun mahal daraltıldı, 842 meskun mahalde hız levhaları kaldırıldı.

Ayrıca 348 kurpta ve 928 kavşakta hız levhaları kaldırılırken, 427 kurp ve 108 kavşakta hız sınırları değiştirildi. Bozuk satıhlı 553 kesimde hız levhaları kaldırılırken, diğer 1058 kesimde de levhalar çıkarıldı.

Çalışmalar kapsamında toplam 19 bin 61 adet levha kaldırıldı, 875 adet hız sınırlaması sonu levhası eklendi ve 138 refüj aralığı kapatıldı.

Bakan Uraloğlu, 1 Eylül itibarıyla kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında çalışmaların Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri tarafından başlatıldığını ve işlemlerin 31 Aralık’a kadar tamamlanacağını duyurdu.

Bugüne kadar ülke genelinde 32 bin 845 adet levhanın kaldırıldığını ifade eden Uraloğlu, projenin kara yollarında daha güvenli, sade ve standart bir hız işaretleme sistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.