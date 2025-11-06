500 bin sosyal konut projesinde oluşabilecek yoğunluk için başvurular Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı olarak alınacak.

Bu kapsamda başvuru takvimi şu şekilde belirlendi: 10 Kasım’da TC kimlik numarası 0 ile biten vatandaşlar, 11 Kasım’da 2, 12 Kasım’da 4, 13 Kasım’da 6, 14 Kasım’da 8 olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvurular, 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara açılacak ve 19 Aralık’a kadar sürecek. Bu süreç boyunca ilgilenen vatandaşlar, başvuru koşulları, konut tipleri ve il/ilçe bazında konut sayıları hakkında detaylı bilgilere “https://evsahibiturkiye.gov.tr/” adresinden ulaşabilecek.

Projede yer alacak konutlar, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefliyor. 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri ile konutlar, modern ve yatay mimari anlayışına uygun olarak inşa edilecek. Başvuru süreci boyunca vatandaşların resmî internet siteleri ve TOKİ’nin çağrı merkezleri üzerinden güvenli bilgi alması, sahte sitelere karşı dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, hem şehirleşmenin düzenlenmesine hem de vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.