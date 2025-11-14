Mersin'de, iş insanının yaşadığı sitenin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan tutuklu 2 sanık, 22 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, merkez Mezitli ilçesinde 29 Ocak 2024'te yaşadığı sitenin önünde iş insanı Hakan Turan'ın (34) tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K. ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Batuhan A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada ilk olarak, müştekilerin şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklardan Berkant Ö, olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.

Sanık Hasan K. de pişman olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K'ye 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra, azmettiriciyi bildirmeleri ve pişmanlıklarından dolayı sanıkların cezası 20 yıl 10 aya düşürüldü. Sanıklara ayrıca, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Toplam 22 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

Tutuksuz sanık Batuhan A'nın ise beraatine hükmeden heyet, olayın azmettiricisi olduğu belirtilen firari sanık Okan Ç'nin de dosyasını ayırdı.