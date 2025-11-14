Toplantının tamamlanmasının hemen ardından basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılanan Kasapoğlu, komisyonun sahadaki gözlemlerini, ulaşılan bulguları ve bundan sonraki yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Şehrin yeniden yapılanma sürecinde engelli bireylerin ihtiyaçlarının öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Kasapoğlu, “Bugün burada yalnızca bir değerlendirme yapmak için değil, çözüm üretme irademizi pekiştirmek için toplandık” dedi.

Basın açıklaması boyunca özellikle engelli bireylerin erişim sorunlarından sosyal destek mekanizmalarına kadar pek çok alanda yürütülen çalışmalara dikkat çeken Kasapoğlu, komisyonun titizlikle hazırladığı tespitlerin ilgili kurumlarla paylaşılacağını belirtti.

Sahadan gelen taleplerin tek tek incelendiğini aktaran Kasapoğlu, “Deprem bölgesinin hassasiyetlerini biliyoruz. Bu nedenle her adımımızı hem bilimin hem de vatandaşlarımızın beklentilerinin ışığında atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kasapoğlu, komisyonun önümüzdeki döneme ilişkin planlarını ayrıntılarıyla anlatarak, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Kasapoğlu, destekleyici politikaların güçlendirilmesi için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek konuşmasını tamamladı.