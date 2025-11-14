Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tesislerin elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını Pazarcık ilçesinde kurduğu güneş enerjisi santralinden karşılıyor.

Kasım 2024’te “çevreye duyarlı Kahramanmaraş” hedefiyle Karabıyık Mahallesi’nde atıl durumdaki 100 dönümlük arazi üzerine başlatılan GES çalışmaları, 11 ayda tamamlanarak Ekim 2025’te faaliyete geçti.

Yaklaşık 6 megavat kurulu güce sahip tesis, belediyeye geçen ay yaklaşık 5 milyon lira tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, güneş enerjisinin çağın en önemli kaynaklarından biri olduğunu belirterek, kamu ve özel sektörde yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla arttığını söyledi.

Kentin 6 Şubat 2023'te "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan bir deprem yaşadığını hatırlatan Atalar, bir yandan kenti yeniden ayağa kaldırmak için mücadele ederken, bir yandan şehrin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Güneş enerjisinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir kaynak olduğunu ifade eden Atalar, söz konusu yatırımla uzun vadede enerji maliyetlerini düşürerek belediyenin bütçesine önemli katkı sağladığına dikkati çekti.

Atalar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güneş enerji santralleri, çağımızın en önemli enerji kaynaklarından birini oluşturuyor. Biz de kentimize böyle bir tesis kazandırarak önemli adım attık. Yerel yönetim eliyle kurulan kentin en büyük güneş enerji santralini faaliyete geçirdik. 6 megavat kurulu güce sahip tesisimizle belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyoruz. Yaklaşık 150 milyon liralık bu yatırım, belediyemizin yenilenebilir enerji alanındaki ilk projesi olma özelliğini taşıyor."