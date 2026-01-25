Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırırken, duyarlı bir vatandaşın örnek davranışı yürekleri ısıttı. Onikişubat ilçesinde bulunan Aliya İzzet Begoviç Parkı’nda yiyecek bulmakta zorlanan kediler, bir vatandaşın desteğiyle hayata tutundu.

Aşırı kar yağışı nedeniyle sokakta yiyecek bulamayan kediler için parka mama bırakan Yasin Işık, karlar arasında güçlükle ilerleyen kedilerin mamaya ulaşmasını sağladı. Mamanın kokusunu alan kediler, karda bata çıka ilerleyerek yiyeceğe ulaşmaya çalıştı. O anlar duygulandırdı.

Sokak hayvanlarını imkânları doğrultusunda düzenli olarak beslediğini ifade eden Yasin Işık, zor hava şartlarında sokak hayvanlarının daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.