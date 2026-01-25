Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkan bir otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı üzerinde, Akdere Köprüsü önünde meydana geldi. A.K. idaresindeki 09 ALN 491 plakalı otomobil, Gazneliler Caddesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada araçta bulunan;

Y.E.Ç. (19), A.K. (24) ve M.Y. (17) çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Yaralılardan Y.D. (23)’ün Yörükselim Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, E.Y. (20) ise kaldırıldığı Yörükselim Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili Kahramanmaraş Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldığı bildirildi.