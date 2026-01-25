Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şehir merkezi başta olmak üzere ilçe merkezleri ve kırsal mahalle yollarında yoğun bir mesai harcanıyor.

Ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sayesinde yerleşim yerleri ulaşıma açık tutulurken, özellikle buzlanma riskine karşı tuzlama faaliyetleri kesintisiz şekilde devam ediyor. Kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ise ulaşım güvenliğini sağlamak için öncelikli müdahaleler yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği sürece ekiplerin gece gündüz sahada olacağı, kış şartlarıyla mücadele taleplerinin ALO 153 Çağrı Merkezi’ne iletilebileceği belirtildi.