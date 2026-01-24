Zorlu Deplasmanda Kritik Galibiyet

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde Kahramanmaraş’ı temsil eden Onikişubat Belediyespor, 22. hafta maçında Mersin’de Yücelen Anamur Spor’a konuk oldu. Anamur Spor Salonu’nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazanmayı başardı.

Setlerde Büyük Mücadele

Karşılaşma boyunca iki ekip de üstünlük kurmakta zorlanırken, setler karşılıklı sayılarla geçti. Ev sahibi Yücelen Anamur Spor’un direncine rağmen oyunu bırakmayan Onikişubat ekibi, final setinde hata yapmayarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Onikişubat Belediyespor Yenilmezliğini Sürdürdü

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini devam ettiren Onikişubat Belediyespor, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kar yağışı nedeniyle birçok maçın ertelendiği haftada alınan bu galibiyet büyük önem taşıdı.

Gözler Yeni Haftaya Çevrildi

Zorlu deplasmandan moralli dönen Onikişubat Belediyespor’da teknik heyet ve oyuncular, ligdeki istikrarlı gidişi sürdürmeyi hedefliyor. Alınan 3-2’lik galibiyet, hem puan tablosu hem de psikolojik üstünlük açısından takımın elini güçlendirdi.