Kahramanmaraş’ta ve ülke genelinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte dondurucu soğuklar, günlük yaşamda pek çok alışkanlığı da beraberinde değiştirdi. Soğuk hava şartlarının uzun süreli etkili olması, özellikle sağlık konusunda vatandaşları daha temkinli davranmaya yöneltti.

Kış aylarında artış gösteren grip, soğuk algınlığı ve bağışıklık sistemi zayıflığına karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, çözümü gıda takviyesi ürünlerinde arıyor. Bu kapsamda kent genelinde vitamin ve doğal ürün satışı yapan aktarlar, eczaneler ve takviye ürün mağazalarında hareketlilik yaşanıyor.

Vatandaşlar, hastalıklara yakalanmadan kışı daha sağlıklı ve zinde geçirmek amacıyla bu ürünlere yöneldiklerini belirtirken, esnaf da soğuk havalarla birlikte satışlarda belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor.

Soğuk havaların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği Kahramanmaraş’ta, gıda takviyelerine olan ilginin artarak devam edeceği öngörülüyor.

Uzmanlar ise bu süreçte bilinçsiz kullanımın sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, takviye ürünlerin mutlaka ihtiyaca göre ve dozunda kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ve düzenli ilaç kullananların, gıda takviyelerine başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları gerektiği hatırlatılıyor.