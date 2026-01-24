Ramazan ayına yaklaşırken af, mağfiret ve arınma fırsatı sunuyor. Peki 2026 Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Berat Gecesi’ne dair merak edilenler…

🕌 Berat Kandili Nedir?

Berat Kandili; af, bağışlanma ve kurtuluş gecesi olarak kabul ediliyor. Arapça kökenli “berâet” kelimesinden gelen Berat, günahlardan arınma ve ilahi rahmete ulaşma anlamını taşıyor.

İslam kaynaklarında Berat Gecesi;

“Rahmet Gecesi”

“Mağfiret Gecesi”

“Mübarek Gece”

olarak da anılıyor.

Bu gecenin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilmesidir.

📅 2026 Berat Kandili Hangi Gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Berat Kandili, hicri takvime göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan geceye denk geliyor. Bu mübarek gece, Ramazan ayına yaklaşık 15 gün kala Müslümanlara manevi bir hazırlık fırsatı sunuyor.

🌙 Berat Kandilinde Oruç Tutulur mu?

Berat Kandili ile ilgili rivayetlerde, bu gecenin ibadetle geçirilmesi ve ertesi gün oruç tutulmasının faziletli olduğu belirtiliyor.

Hz. Ali’den (r.a.) rivayet edilen hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.v),

“Şaban ayının yarı gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirin” buyurmuştur.

Bu nedenle Müslümanlar, Berat Gecesi’ni; namaz, dua, tövbe ve Kur’an-ı Kerim tilaveti le ihya etmeye özen gösteriyor.

✨ Berat Kandili’nin Anlamı ve Önemi

Berat Kandili, kul ile Allah arasındaki bağın güçlendiği, günahların affı için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Diyanet’in açıklamalarında bu gece;

“Af, arınma ve kurtuluş gecesi”

olarak tanımlanıyor.

Bu mübarek gecede;

Kırgınlıkların giderilmesi

Yardıma muhtaçların sevindirilmesi

Kalplerin arındırılması

öneriliyor.

📌 2026 Dini Günler Takvimi